Бокс
Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита чемпионского боя
Сегодня 15:16 95 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2223c4024ac4440631c1a9cc7222fb8a97.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Усик — Дюбуа
Коэффициенты
- Победа Усика — 1,14
- Ничья- 27,00
- Победа Дюбуа — 7,50
- Досрочная победа Усика — 1,52
- Досрочная победа Дюбуа — 11,00
- Победа Усика нокаутом — 4,33
- Победа Дюбуа нокаутом- 17,00
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