Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита чемпионского боя

95 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2223c4024ac4440631c1a9cc7222fb8a97.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Усик — Дюбуа

Коэффициенты

Победа Усика — 1,14

Ничья- 27,00

Победа Дюбуа — 7,50

Досрочная победа Усика — 1,52

Досрочная победа Дюбуа — 11,00

Победа Усика нокаутом — 4,33

Победа Дюбуа нокаутом- 17,00

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