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Бокс

Усик – Дюбуа: букмекеры назвали фаворита чемпионского боя

Сегодня 15:16 95 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2223c4024ac4440631c1a9cc7222fb8a97.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Усик — Дюбуа

Коэффициенты

  • Победа Усика — 1,14
  • Ничья- 27,00
  • Победа Дюбуа — 7,50
  • Досрочная победа Усика — 1,52
  • Досрочная победа Дюбуа — 11,00
  • Победа Усика нокаутом — 4,33
  • Победа Дюбуа нокаутом- 17,00

Смотрите прямую трансляцию чемпионского боя эксклюзивно в медиасервисе MEGOGO по подпискам «Легкая», «Оптимальная», «Максимальная» или » Спорт». Трансляция будет доступна в разделе «Спорт», на канале «MEGOGO Гонг» и в отдельном поп-ап-канале, появившемся на сервисе в день события.

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Источник: champion.com.ua

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