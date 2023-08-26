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Усик — Дюбуа: расписание и результаты андеркарты: онлайн
Украинскому болельщику будет на что посмотреть Сегодня 23:18 2927 0 #Денис Беринчик, #Даниэль Лапин, #Усик — Дюбуа < "article__source"> Источник – Чемпион.
В субботу, 26 августа, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик, будет защищать пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO в поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.
Поединок состоится в польском Вроцлаве на 45-тысячном футбольном стадионе Tarczynski Arena.
Кроме Усика, на ринг выйдут еще семь украинских боксеров.
Расписание андеркарты
- < li>К 17:30. Легкий вес, 4 раунда. Ярослав Харцыз (Украина) UD 4 — Конрад Чайковский (Польша)
- К 17:30. Полулегкий вес, 6 раундов. Александр Соломенников (Украина) — Петр Гудель (Польша)
- 17:30. Первый полусредний вес, 6 раундов. Брайс Миллс (США) UD 6 — Дамиан Тимош (Польша)
- 17:50. Полусредний вес, 8 раундов. Василий Чеботарь (Украина) ТКО 6 — Жоэль Жулио (Колумбия)
- 18:30. Тяжелый вес , 8 раундов. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) — Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан) ТКО 1
- 19:00. Средний вес, 8 раундов. Рафал Вольчецки (Польша) TKO 3 — Роберто Арриаца (Никарагуа)
- 19:40. Первый полусредний вес , 6 раундов. Зияд Аль-Маюф (США) UD 6 — Янош Пензеш (Венгрия)
- 20:00. Даниэль Лапин (Украина) TKO 6 — Аро Шварц (Германия)
- 21:00. Средний вес, 8 раундов. Федор Черкашин (Украина) — Анауэль Нгамисенге (Франция) MD 8
- 21:40. Средний вес, 12 раундов. Дмитрий Митрофанов (Украина) — Хамза Шираз (Великобритания) TKO 2
- 22:40. Легкий вес , 12 раундов. Денис Беринчик (Украина) — Энтони Игит (Швеция)
- 23:40. Легкий вес, 4 раунда . Адам Хамед (Великобритания) — Войцех Грды (Чехия)
- 00:00. Тяжелый вес, 12 раундов. Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания)
Время указано киевское, ориентировочное.
За всеми событиями вечера можно будет следить в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO.
Напомним, накануне боя Усику подарили икону от бойцов ВСУ.
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