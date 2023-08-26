Усик — Дюбуа: расписание и результаты андеркарты: онлайн

Украинскому болельщику будет на что посмотреть 2927 #Денис Беринчик, #Даниэль Лапин, #Усик — Дюбуа < "article__source"> Источник – Чемпион.

В субботу, 26 августа, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик, будет защищать пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO в поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.

Поединок состоится в польском Вроцлаве на 45-тысячном футбольном стадионе Tarczynski Arena.

Кроме Усика, на ринг выйдут еще семь украинских боксеров.

Расписание андеркарты

< li>К 17:30. Легкий вес, 4 раунда. Ярослав Харцыз (Украина) UD 4 — Конрад Чайковский (Польша) К 17:30. Полулегкий вес, 6 раундов. Александр Соломенников (Украина) — Петр Гудель (Польша)

Полулегкий вес, 6 раундов. — Петр Гудель (Польша) 17:30. Первый полусредний вес, 6 раундов. Брайс Миллс (США) UD 6 — Дамиан Тимош (Польша)

Первый полусредний вес, 6 раундов. — Дамиан Тимош (Польша) 17:50. Полусредний вес, 8 раундов. Василий Чеботарь (Украина) ТКО 6 — Жоэль Жулио (Колумбия)

Полусредний вес, 8 раундов. — Жоэль Жулио (Колумбия) 18:30. Тяжелый вес , 8 раундов. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) — Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан) ТКО 1

Тяжелый вес , 8 раундов. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) — 19:00. Средний вес, 8 раундов. Рафал Вольчецки (Польша) TKO 3 — Роберто Арриаца (Никарагуа)

Средний вес, 8 раундов. — Роберто Арриаца (Никарагуа) 19:40. Первый полусредний вес , 6 раундов. Зияд Аль-Маюф (США) UD 6 — Янош Пензеш (Венгрия)

Первый полусредний вес , 6 раундов. — Янош Пензеш (Венгрия) 20:00. Даниэль Лапин (Украина) TKO 6 — Аро Шварц (Германия)

Даниэль Лапин (Украина) TKO 6 — Аро Шварц (Германия) 21:00. Средний вес, 8 раундов. Федор Черкашин (Украина) — Анауэль Нгамисенге (Франция) MD 8

Средний вес, 8 раундов. Федор Черкашин (Украина) — 21:40. Средний вес, 12 раундов. Дмитрий Митрофанов (Украина) — Хамза Шираз (Великобритания) TKO 2

Средний вес, 12 раундов. Дмитрий Митрофанов (Украина) — 22:40. Легкий вес , 12 раундов. Денис Беринчик (Украина) — Энтони Игит (Швеция)

Легкий вес , 12 раундов. — Энтони Игит (Швеция) 23:40. Легкий вес, 4 раунда . Адам Хамед (Великобритания) — Войцех Грды (Чехия)

Легкий вес, 4 раунда . Адам Хамед (Великобритания) — Войцех Грды (Чехия) 00:00. Тяжелый вес, 12 раундов. Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания)

Время указано киевское, ориентировочное.

За всеми событиями вечера можно будет следить в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, накануне боя Усику подарили икону от бойцов ВСУ.

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