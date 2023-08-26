Источник – Чемпион. В субботу, 26 августа, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик, будет защищать пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO в поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится в польском Вроцлаве […]" /> Источник – Чемпион. В субботу, 26 августа, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик, будет защищать пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO в поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится в польском Вроцлаве […]"> Усик - Дюбуа: расписание и результаты андеркарты: онлайн
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Усик — Дюбуа: расписание и результаты андеркарты: онлайн

Украинскому болельщику будет на что посмотреть Сегодня 23:18 2927 0 #Денис Беринчик, #Даниэль Лапин, #Усик — Дюбуа < "article__source"> Источник – Чемпион.

В субботу, 26 августа, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик, будет защищать пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO в поединке с британским претендентом Даниэлем Дюбуа.

Поединок состоится в польском Вроцлаве на 45-тысячном футбольном стадионе Tarczynski Arena.

Кроме Усика, на ринг выйдут еще семь украинских боксеров.

Расписание андеркарты

    < li>К 17:30. Легкий вес, 4 раунда. Ярослав Харцыз (Украина) UD 4 — Конрад Чайковский (Польша)
  • К 17:30. Полулегкий вес, 6 раундов. Александр Соломенников (Украина) — Петр Гудель (Польша)
  • 17:30. Первый полусредний вес, 6 раундов. Брайс Миллс (США) UD 6 — Дамиан Тимош (Польша)
  • 17:50. Полусредний вес, 8 раундов. Василий Чеботарь (Украина) ТКО 6  — Жоэль Жулио (Колумбия)
  • 18:30. Тяжелый вес , 8 раундов. Нурсултан Аманжолов (Казахстан) — Лазизбек Муллоджонов (Узбекистан) ТКО 1
  • 19:00. Средний вес, 8 раундов. Рафал Вольчецки (Польша) TKO 3 — Роберто Арриаца (Никарагуа)
  • 19:40. Первый полусредний вес , 6 раундов. Зияд Аль-Маюф (США) UD 6 — Янош Пензеш (Венгрия)
  • 20:00. Даниэль Лапин (Украина) TKO 6 — Аро Шварц (Германия)
  • 21:00. Средний вес, 8 раундов. Федор Черкашин (Украина) — Анауэль Нгамисенге (Франция) MD 8
  • 21:40. Средний вес, 12 раундов. Дмитрий Митрофанов (Украина) — Хамза Шираз (Великобритания) TKO 2
  • 22:40. Легкий вес , 12 раундов. Денис Беринчик (Украина) — Энтони Игит (Швеция)
  • 23:40. Легкий вес, 4 раунда . Адам Хамед (Великобритания) — Войцех Грды (Чехия)
  • 00:00. Тяжелый вес, 12 раундов. Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Великобритания)

Время указано киевское, ориентировочное.

За всеми событиями вечера можно будет следить в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO.

Напомним, накануне боя Усику подарили икону от бойцов ВСУ.

Усик — Дубуа: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Источник: champion.com.ua

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