Усик: Возможно, я не так тяжел, как Дюбуа, но имею другое — сердце

Усик прокомментировал взвешивание с Дюбуа 424 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал взвешивание перед поединком с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) .

Об этом сообщает Tribuna.com.

«Мне нравится быть во Вроцлаве, нравится этот город. Хорошее место. Сверхтяжелый вес — мечта для всех, кто боксирует. Это королевский вес. Для меня разница в весе не имеет значения. Я боксер. Возможно, не такой тяжелый, как Даниэль, но имею другое — сердце. Дорогая Украина, я тебя люблю. Слава Украине», — сказал Усик.

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Напомним, Усик вышел на взвешивание с флагом «Фортеця Бахмут».

Бой состоится завтра, 26 августа, во Вроцлаве.

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