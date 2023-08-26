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Усик: Возможно, я не так тяжел, как Дюбуа, но имею другое — сердце
Усик прокомментировал взвешивание с Дюбуа Вчера 18:16 424 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал взвешивание перед поединком с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) .
Об этом сообщает Tribuna.com.
«Мне нравится быть во Вроцлаве, нравится этот город. Хорошее место. Сверхтяжелый вес — мечта для всех, кто боксирует. Это королевский вес. Для меня разница в весе не имеет значения. Я боксер. Возможно, не такой тяжелый, как Даниэль, но имею другое — сердце. Дорогая Украина, я тебя люблю. Слава Украине», — сказал Усик.
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Напомним, Усик вышел на взвешивание с флагом «Фортеця Бахмут».
Бой состоится завтра, 26 августа, во Вроцлаве.
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