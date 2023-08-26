Усик встретился с Джейком Полом

Встреча состоялась во Вроцлаве 282

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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) встретился с блоггером и боксером Джейком Полом (7-1, 4 КО).

Пол записал видео, в котором использовал фразу Усика «I’m very feel» (я себя очень чувствую).

Встреча состоялась во Вроцлаве накануне боя Усика с Даниэлем Дюбуа.