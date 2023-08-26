Бокс
Усик встретился с Джейком Полом
Встреча состоялась во Вроцлаве Сегодня 09:10 282 0< /span> #Александр Усик, #Джейк Пол
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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) встретился с блоггером и боксером Джейком Полом (7-1, 4 КО).
Пол записал видео, в котором использовал фразу Усика «I’m very feel» (я себя очень чувствую).
Встреча состоялась во Вроцлаве накануне боя Усика с Даниэлем Дюбуа.
font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; ;text-overflow: ellipsis; перевесил Усика. Бой 26 августа во Вроцлаве.
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