Команда Дюбуа намерена обжаловать исход боя с Усиком

В 5 раунде судья приостановил бой 773 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Дани Источник — Daily Mail.

Команда Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) будет оспаривать результат боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) ).

Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Руководящие органы должны рассмотреть это и назначить реванш. Мы будем обжаловать то, что здесь произошло», — сказал Уоррен. .

В 5 раунде судья приостановил бой после грязного удара Дюбуа ниже пояса.

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