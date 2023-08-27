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Бокс

Потенциальный соперник Усика поздравил его с победой над Дюбуа

Хргович следующий в очереди на бой с украинцем после Даниэля Сегодня 19:54 701 0 Фото Getty Images #Александр Усик

Хорватский боксер Филипп Хргович поздравил украинца Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.

Сверхтяжеловес оставил послание своему потенциальному сопернику в Instagram.

«Поздравляю с победой. Вскоре увидимся», — написал Филипп, прикрепив постер предстоящего поединка.

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Источник: champion.com.ua

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