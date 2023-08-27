Руденко проиграл техническим нокаутом Андерсону

Бой стал главным событием вечера бокса в Талсе 219 Фото: Getty Images #Андрей Руденко, #Джаред Андерсон

Источник — Чемпион.

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко (35-7, 21 КО) проиграл Джареду Андерсону (16-0, 15 КО) в рамках вечера бокса в Талси, США.

Андерсон одержал победу техническим нокаутом в 5-м раунде.

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 27, 2023

Ранее украинец Александр Усик (21-0-0, 13 KO) уверенно защитил чемпионские пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO в тяжелом весе в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа (19-2-0, 18 КО).

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