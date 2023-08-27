Стивенсон получил соперника на бой за вакантный титул WBC

Боксерам дали время до 5 сентября, чтобы согласовать условия поединка 46 Фото Getty Images #Шакур Стивенсон < article__source"> Источник — isport.ua.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) получил соперника на ближайший бой, в котором он сразится за вакантный титул WBC в легком дивизионе.

О это сообщает Boxing Scene.

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал поединок американца с его соотечественником Фрэнком Мартином (18-0, 12 КО).

Боксерам установили срок до 5 сентября для согласования условий поединка. Если им это не удастся, будут назначены промоутерские торги.

Стивенсон занимает второе место в рейтинге WBC, а Мартин — четвертое.

Напомним, что в своем дебютном бою в легком весе Стивенсон в апреле этого года одолел техническим нокаутом Шуичиро Йошино. Мартин в предыдущем поединке победил Артема Арутюняна единогласным решением судей.