Ты можешь мечтать, – Усик поддержал Дюбуа после боя

Украинец подошел в угол Дюбуа после поединка 457 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник – Чемпион.

Александр Усик (21-0-0, 13 KO) поддержал британца Даниэля Дюбуа (19-2-0, 18 КО) после защиты чемпионских поясов WBO, IBF, WBA Super и IBO.

Украинец подошел в угол соперника и сказал ему несколько слов.

«Это не плохо. Это бокс, это не балет и не танцы. Ты молодой . Ты можешь, ты можешь мечтать. Мужское, расслабься, это бокс, это тяжелый спорт», — сказал Усик.

=»ltr»>»Вы можете начать.» Usyk delivers words of encouragement post-fight 🤝 pic.twitter.com/UN6PeZBdGS — Top Rank Boxing (@trboxing) August 26, 2023

Ранее украинец прокомментировал победу над Дюбуа.

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