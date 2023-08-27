Усик нокаутировал Дюбуа и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе

26 августа в польском городе Вроцлав прошел бой между 36-летним украинским боксером Александром Усиком (20–0, 13 КО) и 25-летним британским боксером Даниэлем Дюбуа (19–1, 18 KO).

Усик успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, нокаутировав Дюбуа в 9-м раунде.

Украинец одержал 21-ю победу на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.