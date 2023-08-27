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Бокс

Усик – Дюбуа: судейские записки боя

Все три судьи предпочитали украинца Сегодня 08:45 217 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) доминировал в бою против обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО).

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Об этом стало известно после публикации судейских записок поединка.

Все три судьи предпочитали украинца — 78-73, 79-72, 79-72.

В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.

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Источник: champion.com.ua

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