Бокс
Усик – Дюбуа: судейские записки боя
Все три судьи предпочитали украинца Сегодня 08:45 217 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) доминировал в бою против обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО).
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Об этом стало известно после публикации судейских записок поединка.
Все три судьи предпочитали украинца — 78-73, 79-72, 79-72.
Scorecard from #UsykDubois. Usyk был в 79-72, 79-72, 78-73 в период KO. #boxing pic.twitter.com/n7TQm5NyUy
— Dan Rafael (@DanRafael1) August 26, 2023
В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.
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