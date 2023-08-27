Усик – Дюбуа: судейские записки боя

Все три судьи предпочитали украинца 217 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) доминировал в бою против обладателя пояса WBA World Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО).

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Об этом стало известно после публикации судейских записок поединка.

Все три судьи предпочитали украинца — 78-73, 79-72, 79-72.

Scorecard from #UsykDubois. Usyk был в 79-72, 79-72, 78-73 в период KO. #boxing pic.twitter.com/n7TQm5NyUy — Dan Rafael (@DanRafael1) August 26, 2023

В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.

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