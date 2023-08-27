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Усик: Готов провести реванш с Дюбуа завтра, на голых кулаках
Команда Дюбуа намерена обжаловать исход боя с Усиком Сегодня 12:42 256 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Дани Источник — Чемпион.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) ответил на запрос команды Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) о реванше.
< Украинца цитирует журналист Майкл Бенсон.
«Готов подраться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток, на голых кулаках», — сказал Усик.
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Oleksandr Usyk jokingly welcomes a bare-knuckle street fight rematch with Daniel Dubois після body shot/low blow controversy: » Я готов к борьбе, бросаюсь, street fight, им готов.»
[🎥 @BoxingOnTNT] pic.twitter.com/U3vZo5xjxo
— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 27, 2023
Сообщалось, что команда Дюбуа намеревается обжаловать результат боя с Усиком. /p>
В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.
В андеркарте боя Усик – Дюбуа победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере. Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.
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