Усик: Готов провести реванш с Дюбуа завтра, на голых кулаках

Команда Дюбуа намерена обжаловать исход боя с Усиком 256 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Дани Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) ответил на запрос команды Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) о реванше.

< Украинца цитирует журналист Майкл Бенсон.

«Готов подраться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток, на голых кулаках», — сказал Усик.

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Oleksandr Usyk jokingly welcomes a bare-knuckle street fight rematch with Daniel Dubois після body shot/low blow controversy: » Я готов к борьбе, бросаюсь, street fight, им готов.» [🎥 @BoxingOnTNT] pic.twitter.com/U3vZo5xjxo — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 27, 2023

Сообщалось, что команда Дюбуа намеревается обжаловать результат боя с Усиком. /p>

В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.

В андеркарте боя Усик – Дюбуа победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере. Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.

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