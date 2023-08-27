Усик – о футбольной карьере: Моя цель – матч с Динамо

Чемпион мира в супертяжелом весе хочет сыграть за Полесье 238 #Полесье, #Александр Усик, <Даниэль дюйс ="article__source"> Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) намерен сыграть за Полесье.

Об этом он заявил после победы над Дюбуа.

«Я реально собираюсь играть – не просто играть на камеру, а реально тренироваться, быть на сборах, работать. Моя цель – игра с Динамо. За физикой я вывезу. Смогу по всему полю бегать, стоять в обороне, отбирать мяч, забивать. А еще, прикинь, забью. Бах — и гол», — сказал Усик.

Сообщалось, что команда Дюбуа намерен обжаловать результат боя с Усиком.

В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.

В андеркарте боя Усик – Дюбуа победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере. Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.

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