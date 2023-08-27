Усик: Спасибо моей Украине и вооруженным силам!

668 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/228d51c91afd39e10ed470a72ba19a99c2.jpg" /> Фото: Getty Images Источник: — Чемпион.

Александр Усик поблагодарил Вооруженные силы Украины после победы над британцем Даниелем Дюбуа.

«Я чувствую себя хорошо. Я очень благодарю вас за поддержку, моей Украины и Вооруженных сил Украины. Слава Богу за все и Слава Украине Бокс это тяжелый спорт, но я чувствую себя хорошо (об ударе в пах — прим.), я уважаю своего соперника Это бокс, это королевский спорт Я не почувствовал его мощность, только мой запах почувствовал Я готов завтра, я готов, я готов боксировать с ним в следующем бою и готов ли он?

Я не могу дождаться увидеть своих детей, я хочу вернуться домой после долгих тренировок. Я немного устал. Я сейчас хочу отдохнуть, я сейчас не хочу загадывать с кем боксировать и как тренироваться. Это не моя работа, это работа моего промоутера и моего менеджера. Спасибо очень сильно!», — сказал Усик.

Усик уверенно победил Дюбуа техническим нокаутом в 9 раунде и защитил чемпионские титулы WBO, IBF, WBA Super и IBO в тяжелом весе.

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