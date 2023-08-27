Усик в 9 раунде отправил в нокаут Дюбуа: видеообзор боя

В девятом раунде рефери остановил поединок 334 Фото: Getty Images

В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7-го раунда. Победа Усика техническим нокаутом в 9 раунде.

Бой проходил по преимуществу украинского боксера, хотя британец почти не уступал в скорости. Дюбуа не сторонился запрещенных приемов — в 5 раунде судья приостановил бой после грязного удара Дюбуа ниже пояса, действовал нагло и пытался спровоцировать Усика. В андеркарте боя Усик — Дюбуа получили Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере. Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.

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