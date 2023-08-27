Зозуля: Жена Усика что-то кричала, после ее слов он поднялся

Роман Зозуля рассказал об эпизоде ​​с ударом Дюбуа в пах Усику 1308 #Роман Зозуля, #Александр Усик, #Александр Усик

Источник – Чемпион.

Все верили, что Александр Усик (21-0, 14 КО) встанет после попадания Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) ниже пояса в 5-м раунде.

О это рассказал украинский футболист Роман Зозуля.

«Если честно, то все кричали: «Вставай». Все верили, что Саня встанет. Мы все знаем Саню, я знаю его с 2014 года, какой в его характер.Когда подбежала жена Катя к рингу, я знал, что он встанет.

Али Башир: Нельзя натягивать шорты к сиськам, это был законный удар< /strong>

Она что-то ему кричала, у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Я знал, что он встанет. После слов жены он поднялся», — сказал Зозуля.

Сообщалось, что команда Дюбуа намерена обжаловать результат боя с Усиком. В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.

В андеркарте боя Усик – Дюбуа победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере. Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!