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Зозуля: Жена Усика что-то кричала, после ее слов он поднялся
Роман Зозуля рассказал об эпизоде с ударом Дюбуа в пах Усику Сегодня 13:43 1308 0 #Роман Зозуля, #Александр Усик, #Александр Усик
Источник – Чемпион.
Все верили, что Александр Усик (21-0, 14 КО) встанет после попадания Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) ниже пояса в 5-м раунде.
О это рассказал украинский футболист Роман Зозуля.
«Если честно, то все кричали: «Вставай». Все верили, что Саня встанет. Мы все знаем Саню, я знаю его с 2014 года, какой в его характер.Когда подбежала жена Катя к рингу, я знал, что он встанет.
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Она что-то ему кричала, у меня сердце чуть не выпрыгнуло. Я знал, что он встанет. После слов жены он поднялся», — сказал Зозуля.
Сообщалось, что команда Дюбуа намерена обжаловать результат боя с Усиком. В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.
В андеркарте боя Усик – Дюбуа победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере. Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.
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