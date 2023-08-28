Бывший тренер Усика прокомментировал удар в пах от Дюбуа 777 #Али Башир, #Александр Усик, #Александр Усик Источник — Чемпион.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) не попал в пах чемпиона мира в супертяжелом весе Александру Усику (21-0, 14 КО)

Об этом заявил тренер Джеймс Али Башир.

«Нельзя натягивать шорты к сиськам. Это был законный удар. Я думаю, что в этот момент рефери увидел Усика на коленях, он не видел удара, но я видел повтор, и это был законный удар.

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Вы не можете спорить с этим, потому что Дюбуа, кажется, был немного уставшим, дезориентированным, поэтому тренер собирался в конце концов остановить этот бой, потому что он выглядел немного дезориентированным. Лучше, чтобы боец ​​был в безопасности, чем потом жалеть. Но я думаю, что следовало начало отсчета, когда Дюбуа нанес тот низкий удар», — сказал Башир.

Сообщалось, что команда Дюбуа намерена обжаловать результат боя с Усиком.

В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца, впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.

В андеркарте боя Усик — Дюбуа победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин. Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.

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