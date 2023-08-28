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Бокс

Белью: Это удар ниже пупа – никаких мыслей, только факты

Сегодня 13:51 301 0< img Источник: Чемпион. Чемпион.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) пробил ниже пупа Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.

Об этом заявил бывший чемпион мира Тони Белью.

«Меня на самом деле это не очень волнует, и я не заинтересован в том, чтобы защищать или оскорблять кого-то. Я просто указываю на факты, какие они есть. Это удар ниже пупа, как вы все видите здесь. Никаких мыслей, только факты», — написал Белью.

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Источник: champion.com.ua

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