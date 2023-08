Белью: Это удар ниже пупа – никаких мыслей, только факты

301 < img Источник: Чемпион. Чемпион.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) пробил ниже пупа Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.

Об этом заявил бывший чемпион мира Тони Белью.

I'm не реально, что связно и 'м не интересуется в defending или abusing anyone I'm just purely pointing to the FACTS and they are. Этот фонарь находится внизу, как вы можете все здесь! No opinions just FACTS! 👍 pic.twitter.com/86UumdomNA

— Tony Bellew (@TonyBellew) August 27, 2023