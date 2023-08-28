Бокс
Чисора: Черному не отдадут победу, даже если он отправил Усика в нокдаун – это не засчитали
Дерек Чисора прокомментировал поражение Даниаля Дюбуа в поединке против Александра Усика Сегодня 21:25 289 1 Фото — gettyimages #Александр Усик #Александр Усик #Даниэль Дюбуа Источник — tribuna.com.
У Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) украли победу над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).
Об этом рассказал британский боксер Дерек Чисора.
«У нас есть черный парень, который бьется в белой стране с большим количеством белых людей вокруг. Рефери белый, судьи у ринга белые.
Чего вы ожидали?Черному не отдадут победу, даже если он отправил Усика в нокдаун – это не засчитали», — сказал Чисора.
Сообщалось, что команда Дюбуа намерен обжаловать результат боя с Усиком.
В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.
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