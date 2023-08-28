Чисора: Черному не отдадут победу, даже если он отправил Усика в нокдаун – это не засчитали

Дерек Чисора прокомментировал поражение Даниаля Дюбуа в поединке против Александра Усика 289 1 Фото — gettyimages #Александр Усик #Александр Усик #Даниэль Дюбуа Источник — tribuna.com.

У Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) украли победу над чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).

Об этом рассказал британский боксер Дерек Чисора.

«У нас есть черный парень, который бьется в белой стране с большим количеством белых людей вокруг. Рефери белый, судьи у ринга белые.

Чего вы ожидали?Черному не отдадут победу, даже если он отправил Усика в нокдаун – это не засчитали», — сказал Чисора.