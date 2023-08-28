Это должен быть нокаут, — Дюбуа об ударе Усику ниже пояса

Британец Даниель Дюбуа, который во время боя против Александра Усика ударил украинца ниже пояса, заявил, что это был легальный удар в живот и «это должен был быть нокаут».

«Когда он упал, я подумал: хорошо, теперь счет до 10. Я знал, что он не сможет встать вовремя. Он держался за живот. Он не мог пошевелиться. Но что-то во мне просто почувствовало: о нет, что здесь происходит? Это неправильно. Почему ему не отсчитывают? Я смотрю со стороны ринга на то, что происходит, и вижу все это безумие.

Я думал: то, что здесь происходит, это вопиющий кидок. Я сказал рефери, что поймал соперника, и это было не ударом ниже пояса. В то время это было просто замешательство. После этого я впал в уныние и потерял темп, мне пришлось вернуться в бой и попытаться его атаковать», — приводит слова боксера BBC.

Также он добавил, что если бы бой был в Англии, все было бы по-другому, так как обстоятельства имеют большое значение – «домашняя территория, домашнее преимущество».