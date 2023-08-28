Виктор Фесечко прокомментировал бой Усик — Дюбуа 515 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) пробил ниже пояса Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.

Об этом рассказал украинский судья Виктор Фесечко.

«Там действительно был удар ниже пояса. По всем правилам, это и на фотографиях видно. Судья дал время на восстановление. Судья все сделал так, как и должен был.

Всегда будут те, кто будет обжаловать.Знаете, если бы еще бой был равный, но он нокаутом проиграл.Какие могут быть жалобы?Это разве оправдание себе.Потому что для Александра это был бой уровня спарринга.Он на голову выше», — сказал Фесечко.