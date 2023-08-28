Фремптон: Дюбуа должен быть сейчас чемпионом мира

Бывший чемпион мира не согласен с поражением Даниэля Дюбуа 805 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Дани Источник — Daily Mail.

Александр Усик (21-0, 14 КО) симулировал, когда Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) попал ему ниже пояса в 5-м раунде.

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Таким мнением поделился бывший чемпион мира Карл Фремптон

«Когда увидел удар, мне это не показалось ниже пояса. Это был удар в тело. Рефери следовало отсчитать нокдаун. Дюбуа должен быть сейчас чемпионом мира Удар был на грани, некоторые рефери говорили бы, что он был низким, а другие позволили бы этому сойти с рук.

ударов и был точнее в бою с Дюбуа

Это не попало в ту часть, но Усик заставил нас поверить, что попало ниже пояса, он подумал, что может делать это. отдых, потому что пропустил удар в тело», — сказал Фремптон.

В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.

В андеркарте боя Усик – Дюбуа победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере. Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.

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