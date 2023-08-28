Бокс
Фремптон: Дюбуа должен быть сейчас чемпионом мира
Бывший чемпион мира не согласен с поражением Даниэля Дюбуа Вчера 11:25 805 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Дани Источник — Daily Mail.
Александр Усик (21-0, 14 КО) симулировал, когда Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) попал ему ниже пояса в 5-м раунде.
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Таким мнением поделился бывший чемпион мира Карл Фремптон
«Когда увидел удар, мне это не показалось ниже пояса. Это был удар в тело. Рефери следовало отсчитать нокдаун. Дюбуа должен быть сейчас чемпионом мира Удар был на грани, некоторые рефери говорили бы, что он был низким, а другие позволили бы этому сойти с рук.
ударов и был точнее в бою с Дюбуа
Это не попало в ту часть, но Усик заставил нас поверить, что попало ниже пояса, он подумал, что может делать это. отдых, потому что пропустил удар в тело», — сказал Фремптон.
В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.
В андеркарте боя Усик – Дюбуа победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере. Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.
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