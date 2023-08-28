Котельник: Меня Усик ничем не поразил

636 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2268526ddfa412affc29a2f196cd5d3c36.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Андрей Котельник

Бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа, в котором украинец одержал победу и сохранил чемпионские пояса, не понравился Андрею Котельнику.

Об этом заявил сам Серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее, чемпион мира среди профессионалов по версии WBA.

«Если откровенно, то бой мне не понравился. Александр Усик также не поразил какими-то домашними заготовками и запомнился разве что сумевшим защитить чемпионские титулы.

Неудивительно, что в СМИ разгорелась настоящая дискуссия не по качеству бокса, а попал ли Дюбуа ниже пояса.

Как по мне , удар был в бандаж, но не умышленный тому рефери и не наказал англичанина за это нарушение.Кстати, арбитр Луис Пабон из Пуэрто-Рико мне хорошо знаком, именно он в 2008 году в Кардиффе обслуживал мой чемпионский бой с англичанином Гевином Рисом. — сторонник латиноамериканского стиля судейства, не обращая внимания на, как говорится, «грязный» бокс.

Однако мне не понравилось, как вел себя Усик на ринге после этого удара. Создавалось впечатление, что «прилетело» от самого Тайсона Фьюри. Кому нужно это шоу? Все же, как говорится, победителей не судят, Александр записал в свой актив очередную победу, хотя на этот раз она была прогнозируемой. Слишком большая разница была в классе. Однако даже при таких событиях поединок во Вроцлаве показал, что у Усика есть уязвимые места, которыми более опытные оппоненты умело воспользуются. Об этом следует помнить Усику, готовясь к следующим противостояниям с более сильными соперниками», — сказал Котельник.