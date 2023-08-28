Красюк объяснил, почему не уважает Дюбуа

Гендиректор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк раскритиковал «грязный план» британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 KO), который бил ниже пояса во время боя против чемпиона IBF, WBA и WBO Александра Усика (21-0, 14 КО).

По его словам, трудно выразить уважение к сопернику за то, как он вел бой, за то, как он хотел получить победу.

«Иногда такое случается, когда ты наносишь кому-то запрещенный удар. Да, это нормально, но когда ты делаешь это специально, это означает, что у тебя есть какой-то грязный план, а бокс – это чистое искусство.

Это чистый спорт, и он должен оставаться таким. Поэтому парень должен заслужить свой реванш», – приводит слова Красюка Boxingnews24.

Напомним, в ночь на 27 августа Александр Усик (21-0, 14 КО) победил Даниеля Дюбуа.