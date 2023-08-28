Менеджер Усика назвал следующего соперника украинца

Менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) Эгис Климас рассказал, в каком случае украинец проведет следующий поединок против боксера из Хорватии Филипа Хрговича (15-0, 12 KO)

«Хргович является обязательным претендентом, но если мы хотим провести объединительный бой с Фьюри, то мы пойдем на объединение.

Если унификация не состоится, то, конечно, следующим будет Хргович», – приводит слова Климаса Boxing Scene.

Напомним, Хргович является обязательным претендентом на пояс по версии IBF.