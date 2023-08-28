Определился возможный соперник Усика, если не получится организовать бой с Фьюри

Эгис Климас рассказал о возможном сопернике Усика 268 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, # Филипп Хргович, #Эгис Климас

Источник — Boxing Scene.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) будет боксировать с обязательным претендентом на титул IBF Филиппом Хрговичем (16-0, 13 КО), если не выйдет сделать бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.

«Хргович — наш обязателен претендент, но если мы сможем получить объединительный бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, то пойдем на это. Если не получится, то Хргович будет следующим», — сказал Климас.

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