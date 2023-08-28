Бокс
Определился возможный соперник Усика, если не получится организовать бой с Фьюри
Эгис Климас рассказал о возможном сопернике Усика Сегодня 10:19 268 0 Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, # Филипп Хргович, #Эгис Климас
Источник — Boxing Scene.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) будет боксировать с обязательным претендентом на титул IBF Филиппом Хрговичем (16-0, 13 КО), если не выйдет сделать бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).
Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас.
«Хргович — наш обязателен претендент, но если мы сможем получить объединительный бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, то пойдем на это. Если не получится, то Хргович будет следующим», — сказал Климас.
< Усик — о футбольной карьере: Моя цель — матч с Динамо
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий по миру спорта!