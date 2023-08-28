Промоутер назвал дату боя Усик – Фьюри

Бой может состояться в феврале 705 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Фрэнк Уоррен

Источник — michaelbensonn.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) и обладателя пояса WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) может состояться на начала следующего года.

Об этом сообщил промоутер Тайсона Фюри и Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен.

Переговоры по бою Усика и Фюри еще продолжаются, однако команда Дюбуа планирует подать апелляцию на результат поединка с украинцем.

Раньше Усик нокаутировал Дюбуа в 9 раунде и сохранил чемпионские пояса.