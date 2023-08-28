Бокс
Промоутер назвал дату боя Усик – Фьюри
Бой может состояться в феврале Сегодня 19:24 705 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Фрэнк Уоррен
Источник — michaelbensonn.
Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) и обладателя пояса WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) может состояться на начала следующего года.
Об этом сообщил промоутер Тайсона Фюри и Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен.
Переговоры по бою Усика и Фюри еще продолжаются, однако команда Дюбуа планирует подать апелляцию на результат поединка с украинцем.
Раньше Усик нокаутировал Дюбуа в 9 раунде и сохранил чемпионские пояса.