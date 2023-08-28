Стало известно, что Усик сказал Дюбуа сразу после боя.

Украинский чемпион выдал эмоциональную речь в адрес оппонента 1908 Фото Getty Images #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа < "article__source"> Источник – Чемпион.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик одолел техническим нокаутом в девятом раунде Даниэля Дюбуа и после боя высказал претензии сопернику из-за его грязного приема.

< "Это не плохо. Это бокс, а не балет или танцы. Даниэле, ты молод, ты можешь. Ты можешь мечтать. Чувство, расслабься. Мужское, это бокс, это жесткий спорт, брат", - заявил Усик.

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа потребует отмены результата боя или реванша с Усиком.