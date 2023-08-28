Тренер Дюбуа: Нет разницы между Усиком и мошенником, употребляющим наркотики

Специалист сделал громкое заявление 369

Джерело .

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) является лжецом.

Об этом заявил тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз.

>

«Усик гордится тем, что он верующий человек, его всегда видели, как он крестится и молится. Я хочу знать, какому Богу он поклоняется, потому что ты не врешь во имя Бога.

>

Если он действительно верующий человек, он должен публично выйти и сказать правду: «Я обманывал». Нет никакой разницы между ним и мошенником, употребляющим наркотики. Он солгал, он знает, что солгал», — сказал Чарльз в интервью ;ю IFL TV.