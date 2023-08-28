Бокс
Тренер Дюбуа: Нет разницы между Усиком и мошенником, употребляющим наркотики
Специалист сделал громкое заявление Вчера 23:55 369 0< /span> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) является лжецом.
Об этом заявил тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз.
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«Усик гордится тем, что он верующий человек, его всегда видели, как он крестится и молится. Я хочу знать, какому Богу он поклоняется, потому что ты не врешь во имя Бога.
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Если он действительно верующий человек, он должен публично выйти и сказать правду: «Я обманывал». Нет никакой разницы между ним и мошенником, употребляющим наркотики. Он солгал, он знает, что солгал», — сказал Чарльз в интервью ;ю IFL TV.
В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса и судья дал украинцу время на восстановление. В девятом раунде Александр остановил Даниэля.
Команда британца хочет обжаловать исход боя.
Daniel Dubois' trainer Don Charles на Алексендере Usyk body shot/low blow controversy: “Usyk prides himself as religious person, he's always seen making cross signs and praying. И wanna know which God he's worshipping because you don't lie in name of God. If he's a true…
— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 27, 2023