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Тренер Дюбуа: Нет разницы между Усиком и мошенником, употребляющим наркотики

Специалист сделал громкое заявление Вчера 23:55 369 0< /span> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Джерело .

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) является лжецом.

Об этом заявил тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз.

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«Усик гордится тем, что он верующий человек, его всегда видели, как он крестится и молится. Я хочу знать, какому Богу он поклоняется, потому что ты не врешь во имя Бога.

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Если он действительно верующий человек, он должен публично выйти и сказать правду: «Я обманывал». Нет никакой разницы между ним и мошенником, употребляющим наркотики. Он солгал, он знает, что солгал», — сказал Чарльз в интервью ;ю IFL TV.

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса и судья дал украинцу время на восстановление. В девятом раунде Александр остановил Даниэля.

Команда британца хочет обжаловать исход боя.

Источник: champion.com.ua

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