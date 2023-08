Тренер Дюбуа: Нет разницы между Усиком и мошенником, употребляющим наркотики

Специалист сделал громкое заявление 369

Джерело .

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) является лжецом.

Об этом заявил тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз.

>

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса и судья дал украинцу время на восстановление. В девятом раунде Александр остановил Даниэля.

Команда британца хочет обжаловать исход боя.

Daniel Dubois' trainer Don Charles на Алексендере Usyk body shot/low blow controversy: “Usyk prides himself as religious person, he's always seen making cross signs and praying. И wanna know which God he's worshipping because you don't lie in name of God. If he's a true…

— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 27, 2023