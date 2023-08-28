Усик: Если бы рефери начал мне отчислять – я бы 100% поднялся

Усик прокомментировал победу над Дюбуа 277 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) был готов встать после удара в пах от Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО).

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Об этом украинец рассказал порталу Boxing King Media.

«Если бы рефери начал мне отчислять – я бы 100% поднялся. Мне было бы немного сложнее восстановиться, но то, что я поднялся бы — это 100%.Я еще хочу сказать, что если таким образом сейчас хотят побеждать люди, которые говорят, что это легальный удар, то вы так не выиграете.Нельзя побеждать грязными вещами.

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Никогда в жизни человек не победит, если использует для своей победы грязь . И тот, кто видит в этом чистоту удара, тоже грязный», — сказал Усик.

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