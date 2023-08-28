Усик: У меня шорты были высоко? Могу без шорт боксировать

Усик ответил на заявления о симуляции 982 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник – Tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) ответил на заявления команды Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) о симуляции.

< Об этом удар в пах в 5-м раунде украинец рассказал на пресс-конференции.

«Были мысли, что не смогу подняться, потому что немножко спина начала, не только то место. спине оттягивать.Но чувствовал, что подниматься обязательно надо.Потому что если ты остаешься на полу — ты остаешься на полу.Как бы ни болело.Оно и сейчас болит.Но надо подниматься и доводить это до конца.

< /blockquote>

Актуально: Усик нанес больше ударов и был точнее в бою с Дюбуа

Офигиты, у Усика шорты были высоко. Он проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать», — сказал Усик.

В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна британца. Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7 раунда.

В андеркарте боя Усик – Дюбуа победы одержали Денис Беринчик, Даниэль Лапин, Василий Чеботарь. А Дмитрий Митрофанов и Федор Черкашин потерпели первые поражения в профессиональной карьере. Результаты андеркарты — ЗДЕСЬ.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!