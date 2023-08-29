Фроч: Дюбуа поберег себя на другой раз

Карл Фроч прокомментировал поражение Даниэля Дюбуа в бою против Александра Усика 227 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Фроч Даниэль Дюбуа Источник — boxing-social.com.

Британский боксер Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) не сдался после нокдауна в 9-м раунде от чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), а решил поберечь свое здоровье.

Об этом рассказал бывший чемпион мира Карл Фроч.

«В девятом раунде он пропустил, как показалось, джеб Но это был мощный удар, не просто джеб, он немного подался вперед и нанес очень сильного, похожего на таранный удар с правой. У Дюбуа подкосились ноги, он споткнулся и упал на ринг. > Сейчас я читаю статьи о том, что Дюбуа сдался.Послушайте, Дюбуа, возможно, поберег себя на другой раз… Он знал, что его избивают, что он не выигрывает бой, что он устал, а Усик, как мы знаем, сильный финишер», — сказал Фроч.

Сообщалось, что команда Дюбуа намерена обжаловать результат боя с Усиком. В девятом раунде рефери остановил поединок после второго нокдауна . Впервые в нокдауне Дюбуа побывал в конце 7-го раунда.