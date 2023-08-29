Президент WBC: Дюбуа нанес очевидный удар «ниже пояса»

Маурисио Сулейман прокомментировал бой Усик — Дюбуа 452 #Сулейман, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) пробил ниже пояса Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.

Об этом рассказал Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

«В Польше, Александр Усик, являющийся чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в сверхтяжелой весовой категории, защищал свои титулы против британца Даниэля Дюбуа.

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар, поразивший четко в пояс его боксерских шорт, что является очевидным ударом «ниже пояса», после чего Усик упал на настил ринга.

К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в этом случае», – сказал Сулейман.