Промоутер Хрговича: Бой с Усиком должен состояться в декабре

Претендент на титул IBF намерен провести бой с Усиком 369 Фото, Getty Images #Александр Усык Источник — Чемпион.

Претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович (16-0, 13 КО) может провести бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) в этом году.< /p>

Об этом заявил промоутер хорвата Калле Зауэрланд.

«Сегодня утром мы написали в IBF и проинформировали их, что мы готовы и хотим провести этот бой. Наша сторона не заинтересована отступать». Этот бой должен состояться в декабре», — сказал Зауэрланд.

Раньше Филипп Хргович поздравил украинца Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.

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