Бокс
Промоутер Хрговича: Бой с Усиком должен состояться в декабре
Претендент на титул IBF намерен провести бой с Усиком Вчера 15:25 369 0 Фото, Getty Images #Александр Усык Источник — Чемпион.
Претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович (16-0, 13 КО) может провести бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) в этом году.< /p>
Об этом заявил промоутер хорвата Калле Зауэрланд.
«Сегодня утром мы написали в IBF и проинформировали их, что мы готовы и хотим провести этот бой. Наша сторона не заинтересована отступать». Этот бой должен состояться в декабре», — сказал Зауэрланд.
Раньше Филипп Хргович поздравил украинца Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.
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