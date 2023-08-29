Руис: Мне кажется, Фьюри избегает Усика

Суперваговик считает, что британец бегает от Усика 156 0 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Энди Руис < Источник - ProBox TV.

Бой за все титулы супертяжелого веса все еще не состоялся из-за того, что Тайсон Фьюри опасается выходить в ринг против Александра Усика.

Об этом заявил супертяжеловес Энди Руис.

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«Избегает ли Фьюри бой с Усиком? Мне кажется, что так и есть. Сейчас все хотят получать легкие бои.

Это касается и моей ситуации, поэтому со змеей никто не хочет проводить поединок», — сказал Руис.

Фьюри вместо боя против Усика в октябре проведет поединок с Франсисом Нганну.