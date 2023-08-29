Бокс
Руис назвал сумму, за которую готов подраться с Уайлдером
Бывший чемпион настаивает, что не избегает возможного поединка Сегодня 19:09 283 0 Фото Getty Images #Энди Руис, #Денди Руис =»article__source»> Источник — Boxing News 24/7.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Энди Руис согласится выйти в ринг против эксобладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера, если получит гонорар в размере 10 миллионов долларов.
Об этом заявил сам Руис.
«Я подраюсь с ним за 10 миллионов долларов. Они пытаются сказать мне, что предложат то или это, но это все чушь. Они знают, что я являюсь угрозой. Все знают, что я есть Все, кто хочет сразиться со мной, знают, что это будет очень сложное сражение, они понимают, что это будет тяжело, поэтому они не хотят сразиться со мной, знаете, что я буду делать? готов.
Никто не избегает Уайлдера.Скажите ему, пусть заплатит мне столько, сколько я заслуживаю.Они пытаются заплатить мне такой же гонорар, как и за мой последний бой.В этом нет смысла.
Ты двигаешься по лестнице, и потом перед тобой стоит большая задача. Я избил Луиса Ортиса, поэтому мой гонорар должен быть гораздо больше», — сказал Руис.
Напомним Руис вызвал Джошуа на бой.