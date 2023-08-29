Руис назвал сумму, за которую готов подраться с Уайлдером

Бывший чемпион настаивает, что не избегает возможного поединка 283 Фото Getty Images #Энди Руис, #Денди Руис =»article__source»> Источник — Boxing News 24/7.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энди Руис согласится выйти в ринг против эксобладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера, если получит гонорар в размере 10 миллионов долларов.

Об этом заявил сам Руис.

«Я подраюсь с ним за 10 миллионов долларов. Они пытаются сказать мне, что предложат то или это, но это все чушь. Они знают, что я являюсь угрозой. Все знают, что я есть Все, кто хочет сразиться со мной, знают, что это будет очень сложное сражение, они понимают, что это будет тяжело, поэтому они не хотят сразиться со мной, знаете, что я буду делать? готов. Никто не избегает Уайлдера.Скажите ему, пусть заплатит мне столько, сколько я заслуживаю.Они пытаются заплатить мне такой же гонорар, как и за мой последний бой.В этом нет смысла. Ты двигаешься по лестнице, и потом перед тобой стоит большая задача. Я избил Луиса Ортиса, поэтому мой гонорар должен быть гораздо больше», — сказал Руис.

Напомним Руис вызвал Джошуа на бой.