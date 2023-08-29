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Уайлдер оценил шансы на проведение боя с Усиком
По словам американца, только вопрос времени, когда он выйдет в ринг с украинцем Сегодня 17:26 235 0 Фото Getty Images #Деонтей Вайлдер
Источник — Boxing Social.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заберет титулы у украинца Александра Усика.
Об этом заявил Уайлдер.
«Я обязателен» для чемпиона, но сейчас все двери закрыты.Я обязателен претендент по версиям WBA и WBC.Я второй номер IBO и третий в IBF.
Я имею в виду, что занимаю лидирующие позиции во всех рейтингах. что это лишь вопрос времени, когда снова окажусь на вершине и получу свои пояса.
Сейчас я просто сижу и наслаждаюсь жизнью.Позволяю другим бойцам делать то, что они хотят.Потому что правду говорят, что супертяжелый дивизион мертв . Мы сейчас абсолютно не чувствуем ни одного электричества», — сказал Уайлдер.
Раньше Руис отказался от боя с Уайлдером.