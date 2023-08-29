Уайлдер оценил шансы на проведение боя с Усиком

По словам американца, только вопрос времени, когда он выйдет в ринг с украинцем 235 Фото Getty Images #Деонтей Вайлдер

Источник — Boxing Social.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заберет титулы у украинца Александра Усика.

Об этом заявил Уайлдер.

«Я обязателен» для чемпиона, но сейчас все двери закрыты.Я обязателен претендент по версиям WBA и WBC.Я второй номер IBO и третий в IBF. Я имею в виду, что занимаю лидирующие позиции во всех рейтингах. что это лишь вопрос времени, когда снова окажусь на вершине и получу свои пояса. Сейчас я просто сижу и наслаждаюсь жизнью.Позволяю другим бойцам делать то, что они хотят.Потому что правду говорят, что супертяжелый дивизион мертв . Мы сейчас абсолютно не чувствуем ни одного электричества», — сказал Уайлдер.

Раньше Руис отказался от боя с Уайлдером.