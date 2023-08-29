Уоррен: Хочу, чтобы WBA объявила бой Усика с Дюбуа несостоявшимся

Фрэнк Уоррен прокомментировал поражение Даниэля Дюбуа в бою против Александра Усика 1418 #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, #Фрэнк Уоррен

Источник – tribuna.com.

Команда британского боксера Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) хочет признать бой против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) несостоявшимся.

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

< "Не обвиняю Красюка за его слова. Потому что они не хотят, чтобы мы просили о реванше, а мы собираемся это сделать. Очень уважаю Усика, он был необыкновенным в тяжелом весе, действительно хорошо выступает в сверхтяжелом. Но он уже и раньше жаловался". на удары ниже пояса, это было против Джошуа.

Хотя и на кону были все пояса, это была очередь защиты WBA, поэтому мы предоставим ей наши фото и видеодоказательства, представим слова на совещании перед поединком правил, чтобы определить, какие же удары были по правилам.И пусть потом WBA примет решение.

Хочу, чтобы WBA объявила этот бой несостоявшимся, поскольку Дюбуа должен сейчас иметь эти три пояса.Если не сможем добиться реванша , то стремимся получить решение, что бой не состоялся.

План Даниэля заключался в ударах в тело, потому что это слабое место Усика, но в следующий раз ему придется сделать больше в ринге против Александра. Дюбуа мог выиграть бой, ему нужно было побольше нажать на газ. Но как бы вы ни смотрели на это, он должен быть чемпионом», — сказал Уоррен.