Али Башир: Мы не инструктировали Дюбуа бить Усика ниже пояса

Джеймс Али Башир прокомментировал удар ниже пояса 317 #Али Башир, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник — tribuna.com.

Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО) тренеры не давали указаний избивать чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика ниже пояса.

< Об этом рассказал Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика, помогавший готовиться Даниелю Дюбуа.< /p>

«Я не знаю, что Александр чувствовал в то время. Были предположения, что мы, тренеры в углу, проинструктировали его нанести вред Усику, нанося удары ниже пояса. Нет, мы бы никогда не участвовали в подобном.

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