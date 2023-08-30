Бокс
Али Башир: Мы не инструктировали Дюбуа бить Усика ниже пояса
Джеймс Али Башир прокомментировал удар ниже пояса Сегодня 18:25 317 0 #Али Башир, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Источник — tribuna.com.
Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО) тренеры не давали указаний избивать чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика ниже пояса.
< Об этом рассказал Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика, помогавший готовиться Даниелю Дюбуа.< /p>
«Я не знаю, что Александр чувствовал в то время. Были предположения, что мы, тренеры в углу, проинструктировали его нанести вред Усику, нанося удары ниже пояса. Нет, мы бы никогда не участвовали в подобном.
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В 5 раунде судья приостановил бой после грязного удара Дюбуа ниже пояса.
Сообщалось, что команда Дюбуа намерена обжаловать результат боя с Усиком.