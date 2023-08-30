Де Ла Хойя: Пояс Усика находился рядом с его сосками

10 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22dd1ac253e55706355851753b56faa091.jpg" /> Фото: Getty Images

Бывший чемпион Оскар Де Ла Хойя не считает, что Даниэль Дюбуа удар ниже пояса.

Об этом он рассказал порталу Fight Hub TV.

«Все эти люди, которые говорят, что это был запрещенный удар – нет, этот удар не был запрещен. Это действительно был легальный удар. Удар Дюбуа пошел вверх. Так он был ниже пояса, но пояс Усика находился рядом с его чертовыми сосками. Удар шел снизу, но когда он прилетел, то попал в живот. Это не низко.», — сказал Де Ла Хойя.