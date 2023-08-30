Гирн предположил, что Усик вышел на бой против Дюбуа с травмой

Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Дюбуа 424 #Эдди Гирн, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) предположительно вышел на бой против Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) ) с травмой.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Со стартового гонга Усик не походил на себя. Я думаю, что его ноги казались медленными, он выглядел уставшим. Мне показалось, что он состарился. Было ли это давление из-за того, что он сражался практически дома? Усик вообще нечасто выступал дома, был ли он травмирован?

Почему они использовали маленький ринг?Когда я вижу, как боец, которому нравится двигаться, использует маленький ринг, это говорит мне о том, что у него проблемы, что он не хочет много двигаться, это очень необычно для Усика, поскольку он дрался с Дюбуа, я думал, что он захочет больший ринг, была ли у него травма или операция? он все равно выиграл каждый раунд», — сказал Гирн.