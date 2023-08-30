Гирн: Усик пытался сыграть на ударе ниже пояса

Эдди Гирн прокомментировал бой Усик — Дюбуа 614 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Александр Усик, #Даниэль Дюйю Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик(21-0, 14 КО) пытался выжать максимум выгоды из удара ниже пояса в бою против Даниэля Дюбуа. .

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«100%, он пытался сыграть на этом. Усик ненавидит удары по корпусу. В бою. с ЭйДжеем была подобная ситуация, когда Усик делал то же самое. Кстати, после поединка (с Дюбуа – прим.) Усик вел себя очень разумно. стянул шорты, чтобы показать, что пояс был на два сантиметра ниже пупка, но во время боя было не так. Скорее всего, пояс был на уровне пупка», — сказал Гирн.

В 5 раунде судья приостановил бой после грязного удара Дюбуа ниже пояса.

Сообщалось, что команда Дюбуа намерена обжаловать результат боя с Усиком. =»MsoNormal»>✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!