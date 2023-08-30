Бокс
Легендарный Пакьяо может выступить на Олимпиаде-2024
Филиппинец хочет завершить свою карьеру победой на Олимпиаде Сегодня 13:01 218 0 Фото: Getty Images
Источник: champion.com.ua
Филиппинец хочет завершить свою карьеру победой на Олимпиаде Сегодня 13:01 218 0 Фото: Getty Images
Сегодня 12:41 10 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22dd1ac253e55706355851753b56faa091.jpg" /> Фото: Getty Images Бывший чемпион Оскар Де...
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