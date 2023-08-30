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Бокс

Легендарный Пакьяо может выступить на Олимпиаде-2024

Филиппинец хочет завершить свою карьеру победой на Олимпиаде Сегодня 13:01 218 0 Фото: Getty Images

Источник: champion.com.ua

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