Тедди Атлас прокомментировал эпизод, в котором Даниэль Дюбуа ударил Александра Усика ниже пояса. 63 #Александр Усик, #Тед , #Даниэль Дюбуа

Источник — boxing-social.com.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) пробил ниже пояса Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.

Об этом рассказал американский тренер Тедди Атлас.

«Даже если у Усика железный подбородок, у него может быть стеклянный живот! Я считаю, что он законно пострадал. Не могу сказать вам, пострадал ли он из-за повреждения живота , или из-за повреждения паховой области.

Казалось, что не в области паха, а сбоку, но это было ниже линии и ниже начала шорт.

Это не было гораздо ниже, но ниже . Поэтому технически это низкий удар, это не слишком трудно определить», — сказал Атлас.