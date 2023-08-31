Беллью считает, что если Усик победит Фьюри, то уйдет в закат

Экс-соперник Александра Усика, британец Тони Беллью, высказался относительно будущего украинского боксера в случае победы в объединительном бое над Тайсоном Фьюри.

По его словам, Усик просто хочет добиться организации объединительного боя и стать абсолютным чемпионом мира и просто уйти.

«После этого мы его больше не увидим. Он уйдет в закат, на что имеет полное право. Если он победит Тайсона Фьюри, то станет одним из величайших боксеров в истории. А шансы на победу у него есть», — приводит слова британца Boxing Social.