Де Ла Хойя к Усику и Фьюри: Не будьте жадны

388 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22a0ff4bd1ae1bf065a78dc6669188bb19.jpg" /> Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фюри должны договориться о очном бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом заявил бывший чемпион мира, а теперь промоутер Оскар Де Ла Хойя.

«Бой, который я хотел бы увидеть, если он состоится, — это Тайсон Фюри против Александра Усика. На кону будет стоять достаточно денег, не будьте жадны. Вот и все — не будьте жадны» «, — сказал Де Ла Хойя.

Раньше промоутер назвал дату боя Усик — Ф’юри.

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