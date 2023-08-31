Дюбуа просто сдался в бою с Усиком – китайский боксер

Боксер из Китая Чжан Чжилей заявил, что британец Даниэль Дюбуа не смог воспользоваться своим физическим преимуществом и по делу был слабее украинца Александра Усика.

По его словам, Дюбуа ударил немного ниже пояса.

«После паузы британец не сумел найти свой ритм и использовать физическое преимущество. Дюбуа просто сдался.

Ему нужно работать над своими кондициями и выносливостью», — цитирует Чжилея Boxing Scene.

Напомним, украинец нокаутировал британца в девятом раунде.