Гирн назвал фаворита реванша Джойс – Чжилей

Горн прокомментировал реванш Джойс — Чжилей 281 #Эдди Гирн, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джо Джойс (15-1, 14 КО) является фаворитом на бой-реванш с временным чемпионом WBO в сверхтяжелом весе Чжаном Чжилеем (25-1-1, 20 КО).Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Я думаю, что Джо должен истощать его. Я чувствую, что Чжан остановится внутри 6-го раунда», — сказал Гирн.

В первом поединке в апреле Чжилей досрочно победил Джойса в 6-м раунде. У Джо было право на реванш, он активировал эту опцию в начале мая.