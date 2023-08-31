Хейни может вернуться в дивизион Ломаченко

Девин Хейни прокомментировал возможный возврат в легкий вес 158 Фото — gettyimages #Девин Хейни

Источник – isport.ua.

Абсолютный чемпион мира по легкому дивизиону Девин Хейни может вернуться в легкий вес.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Вы видели, как мое тело созревало, когда я выступал в профессионалах, а также любителях.Прошло много времени, но кто знает.Я мог бы вернуться до 135 фунтов.

В этой весовой категории до сих пор есть большие бои. найти правильного соперника, должна быть правильная ситуация и правильные деньги.В таком случае, конечно, я спущусь.

В WBC сделали меня «чемпионом на каникулах», также они дали мне возможность подняться и выиграть еще один пояс. Я должен уважать их решение. Но никогда не знаешь, как все сложится. В будущем я могу снова подраться за пояс WBC в легком весе и стать двукратным абсолютным чемпионом в этой весовой категории», — отметил Хейни.