Бокс
Хейни может вернуться в дивизион Ломаченко
Девин Хейни прокомментировал возможный возврат в легкий вес Сегодня 17:55 158 0 Фото — gettyimages #Девин Хейни
Источник – isport.ua.
Абсолютный чемпион мира по легкому дивизиону Девин Хейни может вернуться в легкий вес.
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Вы видели, как мое тело созревало, когда я выступал в профессионалах, а также любителях.Прошло много времени, но кто знает.Я мог бы вернуться до 135 фунтов.
В этой весовой категории до сих пор есть большие бои. найти правильного соперника, должна быть правильная ситуация и правильные деньги.В таком случае, конечно, я спущусь.
В WBC сделали меня «чемпионом на каникулах», также они дали мне возможность подняться и выиграть еще один пояс. Я должен уважать их решение. Но никогда не знаешь, как все сложится. В будущем я могу снова подраться за пояс WBC в легком весе и стать двукратным абсолютным чемпионом в этой весовой категории», — отметил Хейни.
Напомним, американец победил Ломаченко единогласным решением судей.