Бокс
Опетая: Трудно определить, каким был удар в поединке Усика и Дюбуа
Джей Опетая прокомментировал бой между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО). Сегодня 19:31 203 0 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Источник — tribuna.com.
Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) нанес спорный удар Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.
Об этом рассказал чемпион IBF в полутяжелом весе Джей Опетая (22-0, 17 КО).
«К сожалению, в боксе попадаются вещи, которые нельзя контролировать. Это удар в спорную область. Это не был удар по яйцам, но он пришелся в пояс. Трудно определить, каким был этот удар.
Я фанат Усика. Я очень много за ним следил, пока поднимался в профессиональных рейтингах. Теперь я могу быть его конкурентом», — сказал Опетая.
В 5 раунде судья приостановил бой после грязного удара Дюбуа ниже пояса.
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