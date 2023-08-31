Опетая: Трудно определить, каким был удар в поединке Усика и Дюбуа

Джей Опетая прокомментировал бой между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО). 203 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник — tribuna.com.

Даниэль Дюбуа (19-2, 18 КО) нанес спорный удар Александру Усику (21-0, 14 КО) в 5-м раунде боя за титул чемпиона мира.

Об этом рассказал чемпион IBF в полутяжелом весе Джей Опетая (22-0, 17 КО).

«К сожалению, в боксе попадаются вещи, которые нельзя контролировать. Это удар в спорную область. Это не был удар по яйцам, но он пришелся в пояс. Трудно определить, каким был этот удар.

Я фанат Усика. Я очень много за ним следил, пока поднимался в профессиональных рейтингах. Теперь я могу быть его конкурентом», — сказал Опетая.